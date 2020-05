Polizei vermutet Badeunfall in Wesel : Verschwundener Matrose (19) kommt aus Syrien

Wesel Nach wie vor fehlt jede Spur von dem 19-jährigen Matrosen, der am Donnerstagabend im Weseler Stadthafen um Hilfe gerufen und dann im Rhein verschwunden ist. Die Polizei geht von einem Badeunfall aus.

Ein Badeunfall könnte Grund für das Verschwinden eines Matrosen sein, den die Polizei seit Donnerstagabend sucht. Bei dem Opfer handelt es sich um einen Syrer, der zuletzt in Belgien gemeldet war. Sprang er freiwillig am Hafen in den Rhein, um dort zu baden? In der Nacht zu Freitag hatte die Kreispolizeibehörde Wesel vermeldet, dass ein 19-Jähriger aus den Niederlanden kommender Mann vermisst werde. Er sei von Bord gefallen. Den Grund dafür versuchte die Polizei zu ermitteln. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte am Freitag Timm Wandel, Sprecher der Kreispolizeibehörde Wesel, dass der junge Mann syrischer Staatsbürger und in Belgien gemeldet sei. Außerdem hätten die Ermittlungen ergeben, dass er nicht von Bord gefallen sei, sondern im Rhein geschwommen habe. „Davon gehen wir jedenfalls aus.“ Dann habe der Matrose plötzlich um Hilfe gerufen. Die Besatzungsmitglieder des Frachters hätten ihm noch Rettungsringe ins Wasser geworfen, doch sei der junge Mann dann in den Fluten verschwunden.