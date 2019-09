1000 Mitarbeiter des Weseler Spezialchemiekonzern aktiv : Sicherheitstraining für Altana-Mannschaft

Besonders beliebt war beim Aktionstag bei Altana der Überschlagssimulator. Rechts klettert Labor-Mitarbeiterin Lara Walter wohlbehalten aus dem Gerät. „Das war eine coole Erfahrung“, sagt sie. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Überschlagssimulator, Pupillographie-Analyse, Fahrrad-Check: Für die Mitarbeiter gab es viele Angebote.

Bei Spezialchemiekonzern Altana und seiner größten Tochter Byk ging es am Donnerstag rund. Jedenfalls für die Mitarbeitern, die sich im Rahmen des traditionell Sicherheits- und Gesundheitstages in den Überschlagssimulator gewagt haben, der vor der Altana-Zentrale an der Abelstraße in Wesel aufgestellt war.

Foto: Klaus Nikolei

Labormitarbeiterin Lara Walter (27), die erstmals an dem Aktionstag teilgenommen hatte, erlebte hautnah, wie man sich nach einem Verkehrsunfall selbst befreit. „Ich hätte nicht gedacht, dass der Sicherheitsgurt so straff hält.“ Bei der Aktion lernte sie auch, dass man im Fall der Fälle unbedingt das Steuer loslassen sollte, die Arme an die Decke und die Füße gegen die Windschutzscheibe drücken und sich erst dann abschnallen sollte. „Das war schon eine coole Erfahrung. Überhaupt finde ich es super, dass Altana einem die Möglichkeit gibt, an einem solchen Aktionstag teilzunehmen.“

Gabelstablerfahrer der Byk-Chemie zeigten ihr Können auf einem Parcours. Eine Aufgabe war, leere Kästen von A nach B zu transportiert und übereinander zu stapeln. Foto: Klaus Nikolei

Jeder der gut 1000 Mitarbeiter auf dem Campus konnte während seiner Arbeitszeit zwei Stunden nutzen, um einige der zahlreichen Angebote wahrzunehmen.

„Sicherheit und Gesundheit haben in unserem Arbeitsalltag höchste Priorität. Mit gezielten Angeboten und Aktionstagen fördern wir die Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiter. Kollegen, die in einem sicheren und gesundheitsfördernden Umfeld arbeiten, sind die besten Botschafter für unser Unternehmen nach innen und außen“, betont Byk-Chef Stephan Glander. Der Fokus des Tages in diesem Jahr lag auf den Themen Stressbewältigung und Verkehrssicherheit.

Besonders gerne machten die Beschäftigten von dem Angebot einer Pupillographie-Analyse Gebrauch. Dabei wird mit Hilfe einer Spezialmessbrille die Pupillenschwankungen gemessen. Aus den Ergebnissen können individuelle Empfehlungen zur Steigerung der Stressresistenz abgeleitet werden. Darüber hinaus konnten die Mitarbeiter an sogenannten Virtual-Reality-Trainings zur Förderung der Entspannungsfähigkeit und an Reaktionstests zur Verbesserung der Aufmerksamkeit und Handlungsschnelligkeit teilnehmen. Neben Sicherheitstrainings wurde auch ein Fahrrad-Check angeboten.