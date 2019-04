Großes Interesse an Plänen : Wertherbrucher planen engagiert ihr Dorf

Das Interesse an der Zukunftswerkstatt ist groß – viele Wertherbrucher kamen zu der Versammlung in die Bürgerhalle. Foto: Markus Joosten

Wertherbruch Die Zukunftswerkstatt zieht in der Bürgerhalle eine erste Bilanz: Zahlreiche Projekte sind angestoßen, andere in Arbeit.

Eine gute Nachricht gab es in Sachen Bürgerradweg. Da liegen jetzt die Planungsunterlagen für den Lückenschluss bis zur Provinzialstraße und für das Brückenbauwerk über die Issel bei Straßen NRW vor. Man sei in der Förderliste, habe dafür im Haushalt 52.000 Euro eingestellt, bestätigte Romanski. Einen Förderbescheid gibt es dafür noch nicht.

Graben Schöner werden soll der Graben in der Dorfmitte, eventuell mit gemauerten Pfosten. Am Dienstag, 9. April, ist Ortstermin.

Was die Bürgerhalle anbetrifft, soll zum Herbst 2019 eine grobe Kostenkalkulation für die Arbeiten bei der Stadt vorliegen. Manfred Boshuven von der Stadt Hamminkeln erläuterte die Pläne für ein kleines Neubaugebiet mit Stichstraße und Wohnbebauung im Bereich Siemensweide. Demnach sollen dort zwei zweigeschossige und 13 Einfamilienhäuser entstehen. Die Stadt habe die Flächen bereits erworben und werde die Grundstücke einzeln vermarkten, so Boshuven. Die Umsetzung ist für 2021 geplant. In Sachen Glasfaserausbau hat die Telekom die Zusage für den Bereich Provinzial zurückgezogen. Romanski kündigte an, dass es eine verkürzte neue Ausschreibung geben werde, die Vergabe soll bis Ende 2019 geregelt sein. Die Förderung von Bund und Land sei bis Ende 2022 verlängert.