Verwunderung in den sozialen Medien „Wir sind schon ein wenig stolz“

In Wertherbruch, einem der kleinsten Ortsteile der aus insgesamt sieben Dörfern bestehenden Stadt Hamminkeln, sind einige Bürger derzeit besonders stolz. Vor allem die, die aktiv oder passiv mit dem traditionsreichen S.V. Blau-Weiß Wertherbruch e.V. 1973 zu tun haben. Denn der Verein, genauer gesagt, ein Foto des Vereinsgeländes an der Schulstraße hat es nun ins Magazin der Süddeutschen Zeitung (SZ) geschafft. Dort ist das besagte Bild im Rahmen der Serie „Die BRD wird 75 Jahre alt“ zu sehen. Die SZ hat Prominente gefragt, was sie mit dem Land verbinden. Unter anderem hat sich SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert zum Thema Vereine und Ehrenamt geäußert. Und wie die SZ auf Anfrage mitteilt, sei man auf der Suche nach einem passenden Bild auf das Archivbild des S.V. Blau-Weiß Wertherbruch e.V. 1973 gestoßen. „Das hat mich direkt an das Vereinsheim meiner Heimat in Baden-Württemberg erinnert“, erklärte der Fotoredakteur der SZ im Gespräch mit unserer Redaktion.