Fest startet : Wer löst König Hermann bei Schützen in Weselerwald ab?

Schermbeck Am Feiertag Christi Himmelfahrt treten die Schützen um 14.30 Uhr an. Um 16 Uhr wird das neue Königspaar inthronisiert.

(hs) Sein dreitägiges Volksfest feiert der von Andreas Appenzeller geleitete Schützenverein Weselerwald und Umgebung in der Zeit vom 29. bis 31. Mai. Am Mittwoch, 29. Mai, treten die Schützen um 14 Uhr am Voshövel an, um das Königspaar mit seinem Throngefolge abzuholen. Anschließend beginnt das Königsschießen. Der amtierende König Hermann Kerkenpaß eröffnet es mit dem Kleinkaliber-Gewehr auf die 50 Meter entfernte Zwölfer-Ringscheibe. Der Königsschuss wird gegen 18 Uhr erwartet. Gegen 19 Uhr findet die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Beim öffentlichen Festball, der um 20 Uhr im Festzelt am Landhotel Voshövel beginnt, dürfen die Schützen und Gäste noch einmal den amtierenden Majestäten Hermann Kerkenpaß und Lore Kottwitz sowie deren Thronpaaren Erwin Kottwitz/Margit Kerkenpaß und Bernd Buschmann/Andrea Buschmann zujubeln. Gegen 20 Uhr werden die Jubilare geehrt. Beim Festball spielt die Band Splash zum Tanz auf.