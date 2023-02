Zum Weltfrauentag Die besondere Geschichte hinter einem Leinentuch

Der Heimatverein Dingden erzählt gerne Geschichten über das historische Dorf. Immer wieder gibt es interessante Stück aus dem Dorfleben, die Eingang in die Sammlung des Heimathauses nehmen. Jetzt gibt es wieder eine Neuheit, über die Heimatvereinsvorsitzender Heinz Wolberg berichtet. Es geht um ein 300 Jahre altes Leinentuch, das am Samstag offiziell übergeben wird. Es stammt von der Dingdener Familie Niemann und ist offenbar ein altes Erbstück. Wolberg sagt dazu: „An den vier Ecken sind je zwei, also insgesamt acht, unterschiedliche Initialen, eingestickt. An die älteste Tochter, so die Tradition, wird das Tuch von Generation zu Generation weitergegeben. Über die ursprüngliche Verwendung gibt es bis heute nur Vermutungen.“