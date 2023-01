Inhaberwechsel im beliebten Weinlokal Was die neuen Weinzeit-Chefs in Wesel planen

Wesel · Zum 1. März übernehmen Manuela und Thorsten Askamp, die seit 2015 in Blumenkamp einen Weinhandel betreiben, das Weinlokal am Großen Markt in Wesel. Vieles soll bleiben, wie es ist. Aber: Öffnungszeiten werden erweitert.

29.01.2023, 13:45 Uhr

Offiziell übernehmen Manuela und Thorsten Askamp die Weinzeit von Petra Busch (r.) zum 1. März. Doch schon ab Mitte Februar hospitiert die neue Chefin bei der amtierenden Chefin, um die Abläufe besser kennenzulernen. Foto: Klaus Nikolei