Weihnachtsmarkt in Schermbeck Großer Andrang erst am Nachmittag

Wärmende Feuerschalen standen an mehreren Stellen der Mittelstraße. Mehrere Gruppen der Gesamtschule besserten ihre Klassenkassen auf: Zehntklässler boten Sandwich-Toasts an. Neuntklässler verwenden den Verkaufserlös zur Finanzierung ihrer Klassenfahrt nach Berlin. Stephan und Victoria Berg boten an ihrem Stand gedrechselte Füllfederhalter an. Finia und Kaja Stöppler verkauften an ihrem Stand Ketten aus echten Steinen und Draht sowie Makramee-Schmuck für den weihnachtlichen Gabentisch an.