Vorstellung des neuen Konzepts Die Zeit der getrennten Weihnachtsmärkte ist vorbei

In dieser Situation kam ein Angebot der Gagu-Zwergenhilfe gerade recht. Die Gruppe hatte jahrelang das Schermbecker Weihnachtsdorf am Rathaus betreut und wollte etwas Neues präsentieren. Gagu-Sprecherin Gudrun Gerwien und Gaby Schmitt hatten das Charles-Dickens-Festival in den Niederlanden kennengelernt. Ihr Vorschlag, etwas Ähnliches in Schermbeck zu starten, stieß bei der Werbegemeinschaft auf offene Ohren. Volksbank und Sparkasse stellten jeweils 1500 Euro zur Verfügung. Seit 2012 wurde jährlich die „Schöne, alte Weihnachtszeit“ gefeiert, allerdings erst am zweiten Adventswochenende. Da der „Marktplatz der Hilfe“ weiterhin am Samstag vor dem ersten Advent öffnete, hatte Schermbeck plötzlich zwei Termine.