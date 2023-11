Veranstaltung in Schermbeck Was Besucher beim Weihnachtsmarkt der Begegnung erwartet

Info

Teilnahme Gruppen, die noch spontan am Weihnachtsmarkt der Begegnung mitwirken möchten, können sich bei Sabrina Greiwe in der Gemeinde telefonisch unter 02853/910300 oder per Mail unter sabrina.greiwe@schermbeck.de melden.

Musik Kinder, die irgendwo an der Mittelstraße weihnachtliche Musik erklingen lassen möchten oder all das zum Verkauf anbieten möchten, was im heimischen Kinderzimmer nicht mehr benötigt wird, brauchen sich nicht anzumelden.