Termine und Infos : Das sind die Weihnachtsmärkte in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Nach einigen coronabedingten Schwierigkeiten wird in der Adventszeit 2022 in Wesel und Umgebung wieder viel Weihnachtliches geboten. Welche Veranstaltungen in Wesel, Schermbeck und Hamminkeln geplant sind, erfahren Sie hier.

In der Vorweihnachtszeit ist in der Region Wesel in diesem Jahr so einiges los. Allerdings stehen die meisten Planungen derzeit noch unter einem gewissen Corona-Vorbehalt. Wir haben trotzdem für sie zusammengefasst, was bislang bekannt ist und wo Sie in der Region in diesem Jahr etwas weihnachtlichen Flair erleben können.