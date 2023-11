Adventszeit 2023 Das sind die Weihnachtsmärkte in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Schermbeck

Nikolauszug in Gahlen – umrahmt von einem kleinen gemütlichen Adventsmarkt. Nikolaus und Knecht Ruprecht kommen mit dem Schiff und werden zum Umzug am Wesel-Datteln-Kanal abgeholt. Parkplatz Törkentreck in Gahlen, Widemweg/Ecke Kirchstraße, Sa. 9. Dezember., der Adventsmarkt beginnt um 15:30 Uhr, der Start des Nikolauszuges ist für 17 Uhr vorgesehen