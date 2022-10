Termine und Infos : Das sind die Weihnachtsmärkte in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Foto: Wesel Marketing Infos Das sind die Weihnachtsmärkte in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Nach einigen coronabedingten Schwierigkeiten wird in der Adventszeit 2022 in Wesel und Umgebung wieder viel Weihnachtliches geboten. Welche Veranstaltungen in Wesel, Schermbeck und Hamminkeln geplant sind, erfahren Sie hier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Vorweihnachtszeit ist in der Region Wesel in diesem Jahr so einiges los. Allerdings stehen die meisten Planungen derzeit noch unter einem gewissen Corona-Vorbehalt. Wir haben trotzdem für sie zusammengefasst, was bislang bekannt ist und wo Sie in der Region in diesem Jahr etwas weihnachtlichen Flair erleben können.

Weihnachtsmärkte 2022 - Infos, Termine und Öffnungszeiten

In der Region Wesel gibt es keinen stationären Weihnachtsmarkt, der über mehrere Monate eine ganze Kommune in Atem hält, dafür aber viele feine kleine Events. Zum Beispiel den Adventsmarkt auf dem Großen Markt am Dom oder den Weihnachtsmarkt am Ringenberger Schloss. Die Übersicht darüber, was in Hamminkeln, Wesel und Schermbeck so alles stattfindet, finden Sie in unserer Infostrecke.

Corona-Regeln und Absagen?