Weihnachtseinkäufe in Wesel : Handel rät zu frühzeitigen Bestellungen

Birgit Kisters, die Geschäftsleitung von Hungeling an der Brückstraße, hofft auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Das Weihnachtsgeschäft wird in diesem Jahr auch von Lieferengpässen begleitet. In einigen Branchen ist Ware nicht immer kurzfristig verfügbar, denn es gibt große Probleme mit Lieferketten. Was Kunden in Wesel beachten müssen.