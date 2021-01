Wegen des Corona-Lockdowns : Weltladen bietet einen Lieferdienst für Kunden an

Wesel Die ehrenamtlichen Esperanza-Mitarbeiter nehmen Bestellungen entgehen und bringen die gewünschten Produkte dann sogar bis zur Haustür. Die Nachfrage ist groß.

Menschen können anrufen, Mitarbeiter machen sich mit den gewünschten Produkten auf den Weg. An Tagen, an denen der Laden nicht geöffnet ist, wird der Anrufbeantworter abgehört und dann ausgeliefert. „Viele scheuen das Sprechen auf den Anrufbeantworter“, sagt der 60-Jährige. Aber in den meisten Fällen fällt doch eine Bestellung an. Vor allem viele Stammkunden bleiben dem Laden trotz Lockdown treu.