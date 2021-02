Erneut gibt es Corona-Fälle : Warum die Geriatrie des Marien-Hospitals in Wesel erneut geschlossen ist

Warum die Geriatrie des Marien-Hospitals in Wesel erneut geschlossen ist

Wesel Erneut ist die Klinik für Altersmedizin am Weseler Marien-Hospital geschlossen worden. Grund ist, dass erneut einige Patienten mit dem Coronavirus infiziert sind. Alle Schritte seien eingeleitet, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, heißt es.

Dass ältere Menschen, die sich stationär behandeln lassen müssen, in Zeiten von Corona mit einem mulmigen Gefühl in die Klinik gehen, darf niemanden wundern. Wenn sie und ihre Angehörigen dann erleben, dass ein coronainfizierter Patient im Nachbarbett mit auf dem Zimmer liegt, ist das erst recht verständlich. Ein solcher Fall ist unserer Redaktion für das Marien-Hospital Wesel (MHW) geschildert worden.

„In der Klinik für Altersmedizin am Marien-Hospital gibt es aktuell eine überschaubare Zahl von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind“, heißt es dazu in einer Stellungnahme des Hospitals. Die Klinik, in der unlängst bereits die Geriatrie geschlossen war (wir berichteten), bestätigt nun, dass die Abteilung erneut betroffen ist.