WDR-Radiomoderator Jürgen Wiebicke liest in Wesel „Viele sehen ihre Komfortzone von allen Seiten bedroht“

hilfreich sein." So kündigt die Weseler Buchhändlerin Eva Korn ihren nächsten Lesungsgast an. Denn Jürgen Wiebicke, Journalist und Schriftsteller, ist einem breiten Publikum bekannt und unter anderem als WDR-Moderator der Sendung „Das Philosophische Radio“ ein Markenzeichen. 2018 war er schon einmal Gast der Weseler Buchhandlung Korn. Damals stellte er sein Buch „Zu Fuß durch ein nervöses Land" vor. Sein erneutes Kommen hat einen aktuellen Grund: Einen Tag vor der Wiederbegegnung mit ihm in Wesel erscheint sein neues Buch. Es trägt den Titel „Emotionale Gleichgewichtsstörung". Die Neuveröffentlichung sei vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen ein „Buch der Stunde“, findet Eva Korn. Die Lesung findet statt am Freitag, 3. November, 19.30 Uhr, in der Aula der Weseler Musik- und Kunstschule, An der Zitadelle 13.