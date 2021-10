Wasserwerke für Hamminkeln : Viel Aufwand für sauberes Wasser

Hamminkeln Damit das Wasser druckvoll aus dem Hahn kommt, müssen die Wasserwerke Wittenhorst viel arbeiten. Dabei ist ihr Einzugsbereich riesig und ihre Bedeutung groß. Die Herausforderungen durch das Klima werden größer.

Sitz Der Betriebssitz der Wasserwerke Wittenhorst befindet sich in Mehrhoog an der Handwerkerstraße 1. Insgesamt 35 Mitarbeiter erwirtschaften hier einen Jahresumsatz von 6,12 Millionen Euro. In den letzten 50 Jahren hat sich der jährliche Wasserbedarf des Werks von 0,9 auf 3,6 Millionen Kubikmeter erhöht. Oder: 3.600.000.000 Liter.

Die jährliche Fördermenge ist rund 3,6 Millionen Kubikmeter, was aber nichts über die jahreszeitlichen Spitzen ausmacht. Die liegen naturgemäß in heißen und trockenen Zeiten, deren vermehrtes Auftreten in den letzten Jahren die Herausforderungen größer gemacht haben. So gibt es zwei sogenannte Druckerhöhungs- und Behälterstationen in Dingden und in Brünen. Dort wird das Wasser für den Bedarf etwa heißer Sommertage gespeichert. Deshalb ist es wichtig, dass kontinuierlich investiert wird. In den letzten Jahren waren das durchschnittlich 1,3 Millionen Euro.