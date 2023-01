Gruppenräume in Containern geplant Wie Wesel mehr Kita-Plätze schaffen will

In Wesel leben rund 2400 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren. Von den Mädchen und Jungen, die älter als drei Jahre alt sind, werden 98 Prozent in Kitas betreut. Kein Wunder, schließlich gibt es da ja einen Rechtsanspruch. Und um den auch in Zeiten steigender Geburtenraten und Zuzügen durch Flüchtlinge (vornehmlich aus der Ukraine) erfüllen zu können, plant die Stadt in diesem und in den nächsten Jahren die Öffnung von zusätzlichen Gruppen und den Bau neuer Kitas.