Konzert am 26. November in der Gesamtschul-Aula : Gewinner von „Voice of Germany“ kommt nach Schermbeck

Andreas Kümmert ist ein gefragter Künstler und spielt pro Jahr gut 150 Konzerte im In- und Ausland. Foto: Achim Blazy (abz)

Schermbeck Die „Schermbecker Landhelden“ freuen sich über die Zusammenarbeit mit der örtlichen Gesamtschule. Denn in der Schulaula findet am 26. November ein Konzert mit drei interessanten Künstlern statt. Darunter ist auch Andreas Kümmert, der 2013 die dritte Staffel von „The voice of Germany“ gewonnen hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Die „Lange Nacht der Schermbecker Landhelden“ am Samstag, 26. November, verspricht ein kulturelles Highlight in der Gemeinde zu werden. Davon sind die Vorstandsmitglieder Marcell Oppenberg, Sabrina Greiwe und Mike Rexforth überzeugt, die jetzt das anstehende Event in der Aula der Gesamtschule gemeinsam mit Schulleiter Norbert Hohmann und den Lehrerinnen und Lehrern Kerstin Niklas-Janas, Eddie Möllmann, Kristina Baf und Philipp Tenter vorgestellt haben.

Bislang fanden die Konzerte der zur Kulturstiftung gehörenden „Schermbecker Landhelden“ fast immer im Begegnungszentrum oder in der ehemaligen reformierten Kirche statt. Das Konzert am 26. November findet erstmals in der Gesamtschule statt. „Die Organisation mit euch zusammen ist für uns eine Herzensangelegenheit“, betonte Marcell Oppenberg. Für Mike Rexforth ist die Zusammenarbeit „total folgerichtig“. Die Gesamtschule sei in Sachen Musik und anderer kulturellen Veranstaltungen ein besonderer Ort. An dem Konzert, das um 18.30 Uhr beginnt (Einlass ab 18 Uhr) wirkt auch die Schulband mit. Ein Dutzend Musiker eröffnen den Abend mit Rock- und Popmusik.

Zur „langen Nacht der Schermbecker Landhelden“ laden Eddie Möllmann, Kerstin Niklas-Janas, Kristina Baf, Philipp Tenter (vorne v.l.), Marcell Oppenberg, Mike Rexforth, Sabrina Greiwe und Norbert Hohmann (hinten v.l.) ein. Foto: scheffler

Info Freude über den Zuschuss der Volksbank Hohe Kosten Die Kultur-Stiftung bekommt aus der Gemeindekasse 10.000 Euro pro Jahr. Um das anspruchsvolle Programm finanzieren zu können, reichen dieser Betrag und die Eintrittsgelder nicht aus. Umso dankbarer sind die „Landhelden“ über den großzügigen Zuschuss der Volksbank für die „lange Nacht“.

Für einen unterhaltsamen musikalischen Abend sorgen außer den Lehrern Eddie Möllmann, Kristina Baf, Philipp Tenter, Jennifer Wiesmann, dem Jugendleiter Patrick Bönki und den Schülern auch drei namhafte Künstler: Andreas Kümmert, Gregor McEwan und Kati von Schwerin.

Der 36-jährige Blues-, Soul- und Rocksänger Andreas Kümmert, der die dritte Staffel der deutschen Gesangs-Show „The voice of Germany“ gewann, lernte diese Musik über die Plattensammlung seines Vaters kennen. Als Neunjähriger spielte er schon Schlagzeug, als 13-Jähriger außerdem Gitarre. Als Sänger erreichte er in den Jahren 2003 bis 2007 erste Erfolge. In den vergangenen 15 Jahren war Andreas Kümmert in Deutschland und im Ausland unterwegs und brachte es pro Jahr auf 150 Auftritte. Mit seinem aktuellen Album „Something in my heart“ und Klassikern aus seiner mittlerweile mehr als zehnjährigen Bühnenerfahrung will Kümmert sein Publikum unterhalten.

Andreas Kümmert wird nicht allein auf der Bühne stehen. Gregor McEwan, der bereits im vergangenen Jahr bei einem Wohnzimmerkonzert der „Schermbecker Landhelden“ in der ehemaligen reformierten Kirche auftrat, trägt zur Gestaltung des Konzertes ebenso bei wie Kati von Schwerin. Der 40-jährige Berliner wurde als Hagen Siemens in Haltern geboren. Mit sechs begann er mit dem Gitarrenspiel. Bis zu seinem 19. Lebensjahr besuchte er eine Musikschule. Unter dem Künstlernamen Gregor McEwan tritt Hagen Siemens seit 2008 auf die Bühne.

Mit von der Partie in der Aula ist auch Kati von Schwerin. Die 1983 geborene Hohenlimburgerin absolvierte ab 2002 ein Aufbaustudium an der Freien Kunstakademie in Essen. Von 2004 bis 2010 studierte sie an der Kunstakademie in Düsseldorf, von 2009 bis 2011 das Fach Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Das Master-Studium im Fach Philosophie absolvierte sie zwischen 2011 und 2014. In Schermbeck will Kati von Schwerin, deren Adelstitel übrigens kein Künstlername ist, das Publikum mit subtilen, aber stets pointiertem Gitarren-Folk oder auch Kammermusik-Pop erfreuen.

Die Tontechniker der Künstler werden vom Gesamtschullehrer Eddi Möllmann unterstützt. Er ist seit vielen Jahren an der Schule für die Tontechnik verantwortlich, wenn große musikalische Auftritte anstehen.