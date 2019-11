Forum Landwirtschaft in Sonsbeck : Was die Bauern bewegt

Kreis Wesel Am Montag gehen die Bauern in Wesel und Region wieder mit Traktoren auf die Straße. Aktuelle Probleme der Landwirtschaft sind jetzt bei einem Landwirtschaftsforum zur Sprache gekommen.

Christian Bickert steht vor knapp 150 Landwirten aus der Region und erzählt eine Geschichte. Die Geschichte eines brasilianischen Sojabauern, der vor knapp 30 Jahren mit nichts gestartet war – und dessen Ländereien heute so groß sind und so viele Menschen beschäftigen, dass im Nirgendwo des Amazonas-Regenwalds eine 90.000 Einwohner große Stadt entstanden ist. „Sojabohnen sind das neue Gold Brasiliens“, erzählt Bickert. „Da passiert etwas, und es wird nicht aufhören.“ Man brauche nicht glauben, dass die Brasilianer europäische Mahnungen, doch bitte auf den Urwald oder Umweltschutz zu achten, auch nur ansatzweise ernst nähmen. „Und was machen wir? Wir sterben in Lethargie.“

Christian Bickert, selbst Landwirt aus der Nähe von Frankfurt, war einer der Gäste des „Forum Landwirtschaft“ in Sonsbeck, zu dem die linksrheinische Volksbank Niederrhein mit Sitz in Alpen um ihren Vorstandsvorsitzenden Guido Lohmann bereits zum achten Mal eingeladen hatte. Der Zustand und die Zukunft der hiesigen, aber auch der deutschen Landwirtschaft insgesamt wurden kontrovers diskutiert. Und es zeigte sich: Letztlich ist Deutschland, aber auch Zentraleuropa, zu klein und zu dicht besiedelt, um langfristig noch eine Chance zu haben.

Politik Die Delegierten der CDU aus dem Kreis Wesel haben auf dem CDU-Bundesparteitag in Leipzig erfolgreich einen Antrag eingebracht, der die Landwirtschaft stärken soll. Aufgrund vieler Anregungen von Landwirten formulierten CDU-Landratskandidat Ingo Brohl und der Hamminkelner Parteivorsitzende Norbert Neß einen Initiativantrag, der vorsieht dass bei Ausgleichmaßnahmen in Folge von Neuausweisungen von Siedlungs- und Verkehrsflächen und damit verbundenem Flächenverbrauch deutschlandweit ein einheitlicher, landwirtschaftsstärkender Standard gelten muss. Der Antrag wurde an den Bundesfachausschuss Umwelt und Landwirtschaft verwiesen. „Ein Erfolg“, sagte Sabine Weiss.

Dazu führte Bickert ein weiteres Beispiel an: In Russland seien seit 2015 sechs Millionen Hektar mehr Weizenanbaufläche generiert worden – während in Deutschland insgesamt „nur“ vier Millionen Hektar vorhanden sind. Größenordnungen, die zuvor auch Guido Lohmann, der über die aktuelle Lage der Weltwirtschaft referierte, zu dem Fazit veranlassten: „Wenn wir weiterhin nur in deutschen Dimensionen denken und nicht in europäischen, haben wir auf dem Weltmarkt künftig keine Chance mehr.“