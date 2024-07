Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Schermbeck Nur Gewinner bei Ferienspiel-Olympiade

Schermbeck · Kinder im Grundschulalter haben viel Spaß an den Ferienspielen in Schermbeck. Die dauern insgesamt drei Wochen. Was die Teilnehmer alles erlebt haben beziehungsweise noch erleben werden.

21.07.2024 , 13:42 Uhr

Anne-Marie Bahne, Merle Mengede, Jonas Deilmann, Damian Dahlhaus und Mia Steigerwald (v.l.) haben in der zweiten Ferienwoche dafür gesorgt, dass die Kinder gut betreut waren. Foto: Helmut Scheffler

Von Helmut Scheffler