Kartenvorverkauf für Konzert am 12. März hat begonnen Kölner Musik-Professor serviert Jazz-Raritäten im Weseler Bühnenhaus

Erst Köln, dann Wesel: Im Doppelpack tritt die Stephan Görg Band dieses Mal auf. Der Weseler vollzieht den musikalischen Spagat gerne. In Köln ist er Professor an der Hochschule für Musik und Tanz, in Wesel lebt er – und das aus Überzeugung. Und deshalb kommt es, dass die Stephan Görg Band am 8. März in der großen Domstadt und dort im Domforum spielt und in der kleineren Domstadt am Niederrhein ein paar Tage später – nämlich am 12. März ab 18 Uhr im Bühnenhaus. Ein Heimspiel also, bei dem Görg – „ich bin ein bodenständiger Mensch“ – den von ihm für gut befundenen hauseigenen Flügel bedient und für die Gesamtleitung verantwortlich ist.