Kommentar zur Woche : Warum ist Wesel nicht bei Facebook?

Wesel Das soziale Netzwerk kann intelligent zu Zwecken des Stadtmarketings genutzt werden. Wesel nutzt diese Chance nicht. Warum eigentlich?

Sebastian Peters ist Regionalleiter der Rheinischen Post am Niederrhein. Er leitet die Redaktion Wesel.

Darf ich ihnen eine zeitraubende Rätselaufgabe zum Wochenende stellen? Suchen Sie doch mal die Stadt Wesel im sozialen Netzwerk Facebook. Um es vorweg zu nehmen: Sie können nicht fündig werden. Und das ist in diesen Zeiten ein Ärgernis, denn die Kreisstadt Wesel mit immerhin 60.000 Einwohner macht sich hier kleiner als sie in Wirklichkeit ist. Mehr noch: Indem sie auf einen Facebook-Account verzichtet, ignoriert die Informationsbedürfnisse der Bürger.

Natürlich kann man über das Portal Facebook, das im Kern wirtschaftliche Interessen verfolgt und als Datenkrake immer wieder unangenehm auffällt, trefflich streiten. Wenn es aber um den Diebstahl von Daten geht, sind insbesondere Privatpersonen einem Risiko ausgesetzt, weniger eine Stadt. 32 Millionen Menschen pro Monat bewegen sich laut letzter Facebook-Statistik allein in Deutschland regelmäßig in diesem Netzwerk. Und beim Blick in die Weseler Gruppen sieht man, dass das Informationsbedürfnis über Angebote dieser Stadt groß ist, dass auch viele Politiker Facebook nutzen. Eine der Ausnahmen ist ausgerechnet die Bürgermeisterin dieser Stadt: Ulrike Westkamp sagte zuletzt, dass sie nicht mal Whatsapp nutze. Privat kann man diese Kanäle ja ablehnen. Dass die Stadt, die von Westkamp regiert wird, konsequent ebenfalls auf Facebook verzichtet, ist unklug.