Einstimmiger Beschluss des Carnevals-Ausschusses Wesel (CAW) : Hohe Inzidenz: Prinzenproklamation kurzfristig abgesagt

In der Eventhalle im Gewerbegebiet Am Schornacker hätten die Jecken am Samstagabend eigentlich feiern wollen. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die jecke Veranstaltung in der Eventhalle im Gewerbegebiet Am Schornacker wird am Samstagabend, 27. November, nicht stattfinden. Als Grund für die Absage wurden die hohen Corona-Zahlen im Kreis Wesel genannt.

Viele Jecken hatten sich schon so darauf gefreut. Doch dann hat der Carnevals-Ausschuss Wesel am Donnerstag überraschend entschieden, die Prinzenproklamation in der Eventhalle (Ex-Disco Empire Plaza) kurzfristig abzusagen. Die Entscheidung fiel nach Angaben von CAW-Präsident Ludger Becker einstimmig. „Die hohen Corona-Zahlen waren der Grund dafür, dass wir die Veranstaltung jetzt doch nicht mit gutem Gewissen durchführen können“, sagte Becker am Abend im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch die Möglichkeit, sich von einem DRK-Team vor der Eventhalle ab 15 Uhr auf Corona testen zu lassen, wird es nun nicht mehr geben. Ursprünglich sollten nur Gäste Eintritt in die Halle erhalten, die entweder geimpft oder genesen und zusätzlich negativ getestet wurden (2G plus).