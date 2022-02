Gemeinde Schermbeck hofft auf Fördergelder : Mit 510.000 Euro sollen Wege und Straßen saniert werden

Schermbeck Die Schermbecker Gemeindeverwaltung hat ihr Unterhaltungsprogramm für das laufende Jahr vorgestellt. Die Behörde versucht für Sanierungsmaßnahmen in 2023 Fördergelder zu bekommen.

Für größere Instandsetzungen stehen somit noch etwa 200.000 Euro zur Verfügung. Vorgesehen sind die Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten im April über die Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Heiden (KDH). „Mit Blick auf das Wirtschaftswegekonzept der Gemeinde Schermbeck wird der Fokus gegenwärtig auf Wirtschaftswege der Kategorie B mit kurz- und mittelfristigem Instandsetzungsbedarf sowie auf Wirtschaftswege der Kategorie C mit kurzfristigem Instandsetzungsbedarf gelegt“, teilt Ramon Huld mit. Entsprechend sollen Instandsetzungsarbeiten an folgenden Straßenabschnitten durchgeführt werden: Am Breiten Winkel zwischen Hogefeldsweg und Gemeindegrenze, am Klusenweg südlich der Dämmerwalder Straße, am Kuhweg zwischen Langevennweg und Hoher Berg/Brackenberg, am Kettches Hee nördlich der Dorstener Straße und am Nottkamp südlich der Steinbrede und des Forsthausweges.