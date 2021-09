Bundestagswahl 2021: FDP-Kandidat Bernd Reuther aus Wesel : Der Mann, der immer gut schläft

Bernd Reuther, hier auf dem Großen Markt in Wesel, wird wohl wieder in den Bundestag einziehen. Foto: Fritz Schubert

Kreis Wesel Der Bundestagsabgeordnete Bernd Reuther aus Wesel tritt wieder im Wahlkreis Wesel I für die Liberalen an. Weil die FDP in den Umfagen so gut dasteht, dürfte der 50-Jährige über die Landesliste erneut ins Parlament einziehen.