Themenwochen Wir pflegen „Dankbarkeit der zu Pflegenden ist ein tolles Gefühl“

Als Mahmoud Meslim (29) noch in Syrien gelebt hat, hätte er nach dem Abitur gerne irgendetwas mit Geschichte, Philosophie und/oder Archäologie gemacht. Doch der Bürgerkrieg in seinem Heimatland hat seine Pläne durchkreuzt. 2016 kommt er als Flüchtling über Griechenland und die Türkei nach Deutschland. Hier lebt er unter anderem in Berlin und in Köln, in Bonn und im Saarland und landet schließlich in Hamminkeln-Brünen. „Das war mein ganz großes Glück“, sagt er rückblickend. „Wie sich die Menschen in Brünen um mich als Flüchtling gekümmert haben, mich zu Festen und zum Karneval eingeladen haben, werde ich nie vergessen.“ Auch für Behördenmitarbeiter – beispielsweise im Hamminkelner Rathaus oder bei der Weseler Arbeitsagentur – findet er nur lobende Worte. Denn nach erfolgreicher Beendigung eines Deutschkurses startet er auf Anraten der Arbeitsagentur ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Und die Erfahrungen, die er während der zwölf Monate in den Helios-Kliniken in Oberhausen macht, wecken in ihm die Liebe zur Pflege.