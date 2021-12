Hauptausschuss in Hamminkeln : Die Müllentsorgung wird im nächsten Jahr teurer

Hamminkeln Der Hauptausschuss erhöht den Kilopreis für das Hamminkelner Abfallentsorgungssystem. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die Grünschnittannahme an der Güterstraße. Auch die Gebühr für die Blaue Tonne steigt.

Der Kassenhüter der Stadt gab sich „seit Jahren als Befürworter von Gebühren beim Grünschnitt“ zu erkennen, was aber im (aufgelösten) Arbeitskreis Abfall mit der Politik keine Zustimmung fand. Der Bürger muss 2022 jedenfalls mehr bezahlen, denn die Grundgebühren für die Gefäße als auch die Gewichtsgebühr werden teurer. Grund sind steigende Abfallmengen plus Fehlbeträge aus dem Vorjahr. Damit erlebt der Bürger eine Schaukelgebühr, zuletzt war sie zurückgegangen. Hamminkeln sei nun im Kreis Wesel die einzige Stadt, deren Müllabfuhr teurer wird, während alle anderen Kommunen die Preise senken, heißt es.

Der Kilogrammpreis für den Restmüll steigt über der Freimenge von 49 auf 54 Cent pro Gefäß. Ebenso steigen die Grundgebühren – Beispiel 120-Lliter-Mülltonne: Sie kostet 2022 bei einem Plus von 15 Euro nun 123 Euro. Unter anderem hat das damit zu tun, dass im Grünschnitt- und im Biomüllbereich erheblich mehr Mengen zusammenkamen. Johannes Flaswinkel (Grüne) fand die bürgerfreundliche Gangart dennoch gut. „Bei uns wird zügig Grünschnitt abgeliefert. In Wesel gibt es am Wertstoffhof durch das Gebührenkassieren oft lange Schlangen bis zur Durchgangsstraße.“ Das ist schön, aber am Ende zählen die Kosten. Im vergangenen Jahr hatte die Gebühr heftig den Rückwärtsgang eingelegt, weil im Entsorgungszentrum Asdonkshof die Abschreibung geendet war.