Bevölkerung hat fleißig gespendet : Schermbecks kfd hat eine neue Fahne

Schermbeck Im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes wurde die Fahne zu Ehren der Muttergottes in St. Ludgerus gesegnet. In ihr steckt eine mehrdeutige Symbolik. Im Pfarrgarten hatte die Fahne anschließend ihren ersten weltlichen Einsatz.

Wann die am 29. Oktober 1897 vom Pfarrer Bernhard Hockenbeck gegründete Frauengemeinschaft von St. Ludgerus ihre erste Fahne erhielt, ist nicht bekannt. Aber auch die ältesten Gemeindemitglieder können sich an keine andere Fahne erinnern als jene, die jetzt offiziell ausgedient hat.

Maria Königin Der Zufall wollte es so: Die Einsegnung der Schermbecker Fahne erfolgte am Sonntag, dem Tag des Festes Maria Königin. Bei der Reform des Römischen Kalenders 1969 durch Paul VI. wurde das Fest Maria Königin als Gedenktag auf den 22. August gelegt.

Ein eingearbeitetes „m“ steht in der Mitte für „Maria“. Sie breitet, wie am Sonntag auch im Lied „Maria breit den Mantel aus“ in Erinnerung gerufen wurde, ein schützendes Kleidungsstück oder ihre Arme aus. Petra Beckers zweite Deutung der Symbolik, der Einzelne stehe mitten in der Gemeinschaft und werde von dieser geborgen, ist ebenfalls leicht nachvollziehbar. „Das Symbol wirkt auf mich sehr dynamisch“, stellte Petra Becker fest. Diese Eigenschaft passe zum Wesen der kfd.