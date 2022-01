Rockschul-Leiter komponiert Schulhymne : Rockmusik geht in die Grundschule in Wertherbruch

Rockmusik geht in die Grundschule in Wertherbruch

Wertherbruch Das Projekt „Modellschule Musik im ländlichen Raum“ ist im beschaulichen Hamminkelner Ortsteil Wertherbruch angekommen. Es startet jetzt. Vor den Sommerferien sollen erste Ergebnisse präsentiert werden.

Das gelang. „Das Konzept wurde von allen angefragten Unternehmen und Institutionen positiv aufgenommen, so dass das Programm ab 1. Februar starten kann und noch vor den Sommerferien die ersten Ergebnisse präsentiert werden können“, berichtet Marco Launert. Zum Hintergrund: Heutzutage ist das Fach Musik in vielen Schulen oft nicht mehr anzutreffen, so Launert. Insbesondere im ländlichen Raum in Schulen mit geringer Schülerzahl und wenig Lehrkräften falle die musikalische Bildung leicht hintenüber. Das Problem lernte er selbst kennen. Denn im Oktober 2021 führte der umtriebige Launert mit dem Bocholter Schlagzeuglehrer Sascha Pöpping ein interaktives Trommelprojekt an der Grundschule in Wertherbruch durch, bei dem binnen vier Stunden alle Schüler und Schülerinnen teilnehmen konnten.