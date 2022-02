Politik in Hamminkeln : FWI-Vize Streich bekräftigt kritischen Kurs seiner Fraktion

Hamminkeln Die Freie-Wähler-Fraktion im Hamminkelner Rat beklagt die „haltlose Kritik gegenüber einzelnen Personen“. Kürzlich hatte USD-Chef Helmut Wisniewski den FWI-Fraktionvorsitzenden Martin Wente gerügt.

Jetzt griff FWI-Fraktionsvize Ulrich Streich das Thema erneut auf und sprang dem Fraktionsvorsitzenden zur Seite. „Auch wenn es offenbar Herrn Wisniewski von der USD nicht passt, so nehmen wir uns die Freiheit, da wo es erforderlich ist ,Nein‘ zu sagen. Wie zum Beispiel in der letzten Ratssitzung bei der Verabschiedung des Rekordschuldenhaushaltes der Stadt. Und sagen ,Ja‘, wo es möglich und vertretbar ist“, betonte Streich am Freitag. Zustimmungen seien in der letzten Ratssitzung bei fast allen Verwaltungsvorlagen der Fall gewesen.