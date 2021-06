Chefin der Weseler Kinderklinik : „Kinder haben Recht auf Covid-Impfung“

Die Chefärztin der Weseler Kinderklini, Cordula Koerner-Rettberg, beklagt, dass junge Leute nach einer Infektion langfristig Symptome zeigen. Für sie ist klar, dass auch Kinder geimpft werden sollten.

Koerner-Rettberg Über diese Entscheidung bin ich ein bisschen unglücklich. Das Problem ist nämlich, dass dann nur sehr wenige Kinder geimpft würden. Und zwar nur solche mit wirklich schweren Vorerkrankungen, mit Trisomie 21 und andere schwer chronisch Kranke. Das ist eine sehr kleine Gruppe. Für das Gros der Kinder gibt es also keine Impfempfehlung. Aus meiner Sicht ist die Frage der Risikobewertung nur unzureichend bearbeitet worden. Es geht nicht nur um die Covid-19-Akutverläufe. Das Thema Long Covid kommt in der aktuellen Diskussion nicht vor. Dass manche Erkrankte nach der akuten Erkrankung Symptome wie ständige Erschöpfung bis hin zu Luftnot, neurologischen Störungen oder starkem Schwindel zeigen, darüber muss geredet werden.

Koerner-Rettberg Das UK-Office for National Statistics hat Ende Mai eine Statistik veröffentlicht, nach der 14,5 Prozent der Zwölf- bis 16-Jährigen, die an Covid-19 erkrank waren, noch fünf Wochen später Symptome gezeigt haben. Und eine Kinderklinik in Rom hat mitgeteilt, dass 40 Prozent der jungen Patienten noch vier Monate nach der Covid-19-Erkrankung Beschwerden hatten.

Koerner-Rettberg Acht Patienten. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Diese jungen Menschen haben sich bei uns vor allem wegen Atemwegsbeschwerden vorgestellt. Sie wussten nicht, dass es sich um Long Covid handelt. Wir konnten aber klassische Lungenerkrankungen wie beispielsweise Asthma ausschließen, und die Vielfalt der Symptome mit der typischen Fatigue, Konzentrationsstörungen, Bruststichen, Kreislaufproblemen, Herzrasen, Kopfschmerzen etc. führte zu der Diagnose Long Covid. Das werden in nächster Zeit garantiert noch mehr werden. Um es nochmals deutlich zu sagen: Ich bedaure, dass die Stiko so reagiert hat. Womöglich ging es in Zeiten, wo noch immer nicht genügend Impfstoff vorhanden ist, um eine Abwägung. Ich denke, das ist in die Entscheidung eingeflossen.