Gemeinschaftshauptschule Martin : Abschlussklasse versteigert zum Abschied ihren Esel

Wer bietet mehr für Martin, der seit 2016 in der nun auslaufenden Weseler Hauptschule Zuhause ist? Foto: Klaus Nikolei

Wesel Auf der Abschiedsfeier der Weseler Gemeinschaftshauptschule Martin wird die lebensgroße Esel-Skulturp „Martin“ versteigert. Das Geld soll an den Deutschen Kinderschutzbund gehen.

(kwn) Einer der Höhepunkte während der Abschiedsfeier der Weseler Gemeinschaftshauptschule Martin am Donnerstag, 1. Juli, wird die Übergabe des Esels Martin an seinen neuen Besitzer sein. Martin ist eine lebensgroße Esel-Skulptur, die 2016 von der Kunst AG der Schule unter Anleitung der Weseler Künstlerin Rosi de Mello Schauerte bemalt wurde und der seitdem in der Schulmensa sein Zuhause hat.