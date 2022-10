Wesel : Kammerchor wirbt mit Kampagne um Stimmen

Wesel Die Proben für ein Konzertprojekt beginnen nach den Herbstferien ab Montag, 17. Oktober, in der Blumenkamper Arche. Der Chor nimmt dafür noch weitere Interessierte auf. Vor allem Männerstimmen werden gebraucht.

Nach dem erfolgreichen ersten Konzert „Abendlieder“ unter dem neuen Chorleiter Peter Winking steckt sich der Niederrheinische Kammerchor nun die nächsten Ziele. Der Fokus richtet sich auf die romantische Motette. Konkret werden Stücke von zwei Komponisten gegenübergestellt: Friedrich Kiel (1821-1885) als bedeutendster Schöpfer zwischen Schumann und Brahms, und Karl Jenkins (geb. 1944) als zeitgenössischer, walisischer Musiker, der in der Sparte Klassik-Crossover zu einem der meist aufgeführten Komponisten gehört.

Das Konzert soll Mitte Juni 2023 stattfinden. Die Proben dazu beginnen nach den Herbstferien ab Montag, 17. Oktober. Der Chor nimmt dafür noch weitere Interessierte auf. Vor allem Männerstimmen werden gebraucht. Deshalb startet der Chor aktuell auch seine Kampagne „Kann ich singen“, mit der alle Interessierten an Stimme und Gesang eingeladen sind zu den 30-minütigen Stimmbildungen, die montags um 18.45 in der Arche in Blumenkamp stattfinden, und natürlich gerne auch darüber hinaus zu den sich anschließenden Chorproben.