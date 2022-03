Wohnungsbaugenossenschaft Wesel will 42 Wohnungen errichten : Anlieger protestieren gegen Großbauten

So sollen die Neubauten aussehen, die die Wohnungsbaugenossenschaft an der Gneisenaustraße plant. Baustart soll Anfang 2023 sein. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Neun Millionen Euro will die Wohnungsbaugenossenschaft Wesel in den Bau von 42 Mietwohnungen in Schepersfeld stecken. Doch es gibt Widerstand. Nachbarn finden die dreieinhalbgeschossigen Neubauten zu hoch und wollen klagen.

Vor gut drei Jahren hat die Wohnungsbaugenossenschaft Wesel (WBW) nördlich und südlich der Gneisenaustraße in Schepersfeld das letzte von mehreren „Schlichthäusern“ abgerissen, wie WBW-Geschäftsführer Stefan Parge die Bauten aus den 30er-Jahren nennt. Nun, da der Bedarf an bezahlbaren Mietwohnungen in der Stadt groß ist, will die Wohnungsbaugenossenschaft auf dem nördlichen Areal zwei Mehrfamilienhäuser mit gemeinsamer Tiefgarage und auf der anderen Straßenseite ein baugleiches Objekt ohne Tiefgarage errichten. Insgesamt sollen 42 Wohnungen entstehen, die barrierefrei gestaltet und zwischen 54 und 99 Quadratmeter groß sind. Insgesamt sollen rund neun Millionen Euro investiert werden (siehe Infobox).

Weil auch die Stadtverwaltung diese Lückenbebauung gutheißt, wie unsere Redaktion auf Anfrage im Rathaus erfuhr, alle Abstandsregelungen eingehalten werden und eine gültige Baugenehmigung vorliegt, steht dem Neubauvorhaben, das Anfang 2023 in Angriff genommen werden soll, eigentlich nichts mehr im Wege. Die Betonung liegt auf eigentlich. Denn in der unmittelbaren Nachbarschaft regt sich massiver Widerstand.

Vor einigen Jahren wurden die völlig veralteten Mietshäuser aus den 30er Jahren entlang der Gneisenaustraße abgerissen. Foto: Klaus Nikolei

Info WBW will mit Preis unter dem Mietspiegel bleiben Unter zehn Euro Der Mietspiegel in Wesel besagt, dass neue Wohnungen einen Quadratmeterpreis von 10,23 bis 11,14 Euro erzielen können. Die Wohnungsbaugenossenschaft Wesel möchte mit ihren Preisen auf jeden Fall unter dem Rahmen des Mietspiegels bleiben und rechnet für die geplanten Wohnungen an der Gneisenaustraße mit einem Preis von unter zehn Euro. Vorausgesetzt, die Preise für Bauhandwerker und Materialien steigen in nächster Zeit nicht in astronomische Höhen. Warteliste Für die 42 Wohnungen gibt es bereits Interessenten. Man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen. Weitere Infos unter www.wohnbau-wesel.de Starke Gemeinschaft Die 1921 gegründet Wohnungsbau-Genossenschaft mit ihren mehr als 1300 Mitgliedern verfügt unter anderem über rund 1000 Wohnungen in mehr als 170 Häusern, die von gut 1000 Mietern bewohnt werden.

Die Bewohner von 22 Häusern an der Yorkstraße, der Tiergartenstraße und der Blücherstraße haben ihre Namen unter ein Schreiben gesetzt, das unter anderem auch an die Weseler Parteien und an Bürgermeisterin Ulrike Westkamp gegangen ist. Dort machen die Unterzeichner deutlich, dass die geplanten Gebäude von ihren Dimensionen nicht in das vorhandene Bebauungsbild (maximal zweieinhalbgeschossig) passen und auch deutlich höher als die Vorgängerbauten würden. „Zudem würde uns Bewohnern der umliegenden Häuser die angestrebte Höhe mit drei Etagen plus Staffelgeschoss Licht und Privatsphäre rauben. Von der zu erwartenden extremen Schattenbildung sind auch die Nachbarn betroffen, die nicht unmittelbar an die Grundstücke angrenzen. Neben einer Verminderung unserer Lebensqualität führt dies zu einer erheblichen Wertminderung unserer Häuser und Grundstücke“, heißt es in dem Schreiben.

Eine weitere Sorge gilt den immer häufiger vorkommenden Starkregenereignissen. Durch die Aufschüttung der Grundstücke Hausnummer 7 bis 11 befürchten die Unterzeichner des Protestbriefes, „dass es zu Problemen mit der Regenwasserversickerung bei solchen Unwettern kommt. Einige der betroffenen Häuser liegen unter dem Straßenniveau. Des Weiteren ist die Parkplatzsituation jetzt schon angespannt.“

Bei einem Ortstermin machen beispielsweise Beate und Jürgen Eigener von der Yorkstraße sowie ihr Nachbar Gerhard Korb ihrem Unmut Luft. Sie und einige andere aus dem Viertel werden wohl gegen die Neubauten klagen. „Damit wir nicht falsch verstanden werden: Wir haben gar nichts gegen zusätzliche Mietwohnungen. Es geht uns um die Höhe“, sagen die Eheleute Eigener. „Die werden so hoch wie die WBW-Häuser an der Kreuzstraße, wo früher das Kreiswehrersatzamt war.“ Und Gerhard Kolb fügt hinzu: „Ich habe ausgerechnet, dass wir auf unserer Terrasse künftig schon ab 13 Uhr Schatten haben werden, wo wir heute noch bis 18 Uhr Sonne haben.“ Korb habe, wie er betont, seinen Anwalt und die Rechtschutzversicherung eingeschaltet und werde vor Gericht ziehen. „Unser Anwalt sagt, wer klagt, hat eine Chance. Die Wohnungsbaugenossenschaft ist wohl davon ausgegangen, dass keiner klagt“, sagt Gerhard Kolb.

Tatsächlich ist die Wohnungsbaugenossenschaft schon ein wenig verwundert über den Protest in Schepersfeld. Denn man selbst habe keine Kopie des Anwohnerschreibens erhalten. „Wir habe eine gültige Baugenehmigung, haben uns an alle Auflagen gehalten und müssen auch wirtschaftlich denken“, sagt WBW-Vorstandsmitglied Birgit Reuyß im Gespräch mit unserer Redaktion. Deshalb werde man auch an der Höhe der Gebäude nichts ändern, für die man Fördermittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau (kfw) erhalten werde. „Zumal“, sagt Reinhard Heggenberger, der zusammen mit Reuyß und Parge das WBW-Vorstandstrio bildet, „die Neubauten praktisch genauso hoch werden wie die abgerissenen Altbauten. Nur dass da früher mehrere Häuser standen und jetzt alles voluminöser wirkt.“ Den Vergleich mit den Neubauten an der Kreuzstraße lässt der Vorstand nicht gelten. „Das mit der Höhe kommt zwar hin, aber das wird an der Gneisenaustraße alles ganz anders wirken“, sagt Stefan Parge.

Hätte man im Vorfeld von den kritischen Stimmen erfahren, hätte man womöglich zu einem Infoabend eingeladen, sagt Birgit Reuyß. So aber hat die Stadt, auf Wunsch der WBW, allen Anliegern die Baupläne und die Baugenehmigung zugeschickt mit dem Hinweis, dass Anwohner im Zweifelsfall innerhalb von vier Wochen klagen könnten. Diese Frist läuft in diesen Tagen ab.