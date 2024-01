Von Haus zu Haus Wann und wo die Sternsinger in Wesel unterwegs sind

In diesem Jahr sind die Kinder und Jugendlichen im Namen der Umwelt unterwegs. Die gesammelten Spenden dienen der finanziellen Unterstützung von jungen Menschen aus Amazonien, deren Leben durch Abholzung und die Ausbeutung von Ressourcen gefährdet ist. Außerdem fließen Mittel in Hilfsprojekte für Kinder in einigen Hundert Ländern. 2023 kamen bundesweit mehr als 45 Millionen Euro zusammen. Wer die Sternsinger verpasst, kann per QR-Code Geld überweisen. Auch die Kollekte in den Gottesdiensten am 6. und 7. Januar kommt der Aktion zugute.