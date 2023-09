„Jeden Strich habe ich per Hand gezeichnet“ Ein Wimmelbuch für Wesel

„Inklusion fängt damit an, dass es normal ist, zur Gesellschaft zu gehören, ohne mit dem Finger drauf zeigen zu müssen“, sagt Ole Engfeld. Mit dieser Idee suchte die Lebenshilfe Unterer Niederrhein lokale Partner, die das Projekt finanziell und inhaltlich unterstützten. „Die waren in Wesel schnell gefunden“, so Engfeld. Insgesamt setzte die Lebenshilfe auf lokale Netzwerke: Der Illustrator Stephan Lorenz lebt in Haldern, der Druck erfolgt über die Druckerei Busch in Bocholt und die Finalisierung übernimmt die Buchbinderei Bumake in Geldern. Erfahrungen konnte das Sozialunternehmen bei der Realisierung bereits in Rees sammeln. Auch hier veröffentlichte die Lebenshilfe mit lokalen Partnern und Stephan Lorenz zu Weihnachten ein Wimmelbuch. Die Nachfrage war so groß, dass die Auflage von 1.500 Stück bereits vergriffen ist und ein Nachdruck ansteht.