Polizei sucht Zeugen Wandtresor aus Pfarrheim in Wesel gestohlen

Ungebetener Besuch übers Wochenende: In der Zeit von Freitag, 27. Oktober, 14 Uhr, bis Montag, 30. Oktober, 8 Uhr, drangen Diebe auf bislang unbekannte Weise in das Pfarrbüro der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus an der Martinistraße in Wesel ein. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit,