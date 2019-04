Kommentar : Warum Hamminkelns Rat rechtlich nicht zu groß ist

Hamminkeln Und wieder unternimmt der Hamminkelner Walter Münnich den Versuch, den Rat per Bürgerentscheid zu schrumpfen. Das Ansinnen ist demokratisch legitim – unfair ist es aber, der Politik pauschal Bürgerferne zu attestieren.

Die wichtigste Botschaft muss am Anfang stehen, weil es eben nicht so ist, dass es sich bei dem Hamminkelner Kommunalparlament um einen über alle Maßen aufgeblähten Apparat handelt. Dazu muss man sich die Vorgaben des NRW-Kommunalwahlrechts anschauen. Die definierte Größe eines Kommunalparlamentes richtet sich nach der Zahl der Einwohner. Hamminkeln hat derer 27.000. Für Städte zwischen 8000 und 15.000 Einwohnern sind 32 Ratsvertreter in 16 Wahlbezirken vorgesehen. Für Städte zwischen 15.000 und 30.000 Einwohner – also auch Hamminkeln – sind es 38 Ratsmitglieder in 19 Wahlbezirken, für Städte über 30.000 Einwohner sind es 44 Ratsvertreter in 22 Wahlbezirken. Zwar erlaubt das Gesetz eine Reduzierung um bis zu zehn Mitglieder. Hamminkeln bewegt sich aber mit seinen 38 Ratsmitgliedern voll im Rahmen des Gesetzes.