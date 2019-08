Arbeiten bis Ende November : Wallmauer an Zitadelle wird saniert

Wallmauer an Zitadelle wird saniert

Durch die Witterung hat die Mauer Schaden genommen. Pflanzen haben sich in den Ritzen heimisch gemacht. Foto: Wesel

Wesel Eine der größten Festungsanlagen im Rheinland hat Schaden genommen.

Die Wallmauer am Haupttorgebäude muss saniert werden. Das hat die Stadt Wesel am Montag mitgeteilt. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 29. August. Wenn die Wetterbedingungen stimmen und die Sanierung planmäßig verläuft, sollen die Arbeiten Ende November fertig sein.