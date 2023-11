Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel Mit Yoga- und Achtsamkeitskursen Wellnessgäste locken

Noch vor einigen Jahren war es in Wesel keine Seltenheit, dass zu Hochzeiten, Jubiläen aller Art, Geburtstags- und Kommunions- beziehungsweise Konfirmationsfeiern ins traditionsreiche Waldhotel Tannenhäuschen eingeladen wurde. Auch trafen sich im Parkrestaurant sowie in den Veranstaltungsräumen des Vier-Sterne-Hauses mitunter auch Schützen und Karnevalisten, um bei leckeren Häppchen und kühlen Getränken die Feste zu feiern, wie sie nun mal fallen. Und gelegentlich endeten gesellige Tannenhäuschen-Abende in der Kellerdisco Club 19zwo – benannt nach dem Gründungsjahr des gastlichen Hauses.