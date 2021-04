Kostenpflichtiger Inhalt: Waldstück in Gahlen : Baumfällen für die Verkehrssicherung

Die vor 14 Tagen erfolgte Baumrodungsmaßnahme eines Gartroper Privatwald-Eigentümers in Gahlen stieß zwar auf die Kritik mehrerer Bürger, war aber nach Mitteilung des zuständigen Revierförsters völlig in Ordnung. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Waldbesitzer dürfen ganzjährig Rodungsarbeiten in ihren Wäldern durchführen. In Gahlen hatte eine Rodung für heftige Kritik in der Bevölkerung gesorgt.