Folgen der Europawahl : Rathäuser am Niederrhein könnten grüner werden

Ulrich Gorris, Fraktionschef der Grünen im Weseler Rat.

Wesel/H’keln/Schermbeck Plötzlich Volkspartei: Das starke Europawahlergebnis setzt mit Blick auf die nächste Kommunalwahl die Grünen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck unter Zugzwang. Die Große Koalition in Wesel hingegen bekommt erste Risse.

Die gravierenden Stimmenverluste bei der Europawahl sorgen bei CDU und SPD in den Städten Wesel, Hamminkeln und Schermbeck für Sorgenfalten. Wie umgehen mit diesem Ergebnis vor dem Hintergrund, dass schon im September 2020 die Kommunalwahl ansteht? Auf Bundesebene gilt das Europawahlergebnis als Denkzettel für eine Große Koalition. Muss auch die Große Koalition aus SPD und CDU im Weseler Rat ihre Schlüsse daraus ziehen? Erste Tendenzen deuten sich an. Die CDU in Wesel scheint offener für Bündnisse mit den Grünen zu werden.

Die Grünen wiederum haben plötzlich ein Luxusproblem: Angesichts von 21,5 Prozent in Schermbeck und Wesel sowie 19,4 Prozent in Hamminkeln sind sie in die Dimensionen von Volksparteien vorgestoßen. Die Weseler Grünen sehen sich deshalb in ihrem Ziel bestärkt, einen eigenen Grünen-Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken. Grünen-Fraktionschef Ulrich Gorris hat plötzlich neue Ambitionen; auch der frühere Weseler Kämmerer Paul-Georg Fritz, kann sich eine Kandidatur gut vorstellen. „Wir sind noch weit davon entfernt, unseren Mitgliedern einen Kandidaten zu nennen“, sagte Gorris. Gleichwohl verspüre er durch das gute Wahlergebnis und die wachsende Bedeutung von Umweltthemen im Rat neue Freude an der politischen Arbeit. Gorris sagt, dass die Grünen von der CDU in Wesel mittlerweile anders wahrgenommen würden. In Hamminkeln gilt der Fraktionschef Johannes Flaswinkel als Grünen-Bürgermeisterkandidat. „Ich bin in den vergangenen Stunden mehrfach gefragt worden, ob wir jetzt mit eigenem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen. Ich schließe das nicht aus“, sagte Flaswinkel am Montag. Auch könne er sich vorstellen, selbst noch einmal anzutreten.

Info Vorläufiges Endergebnis im Kreis Wesel Ergebnis Der Kreis teilte am späten Sonntagabend das vorläufige amtliche Ergebnis für den Kreis Wesel mit. Die Wahlbeteiligung betrug starke 61,28 Prozent.



Zahlen Die CDU erreichte 27,3 Prozent, SPD 22,5, Grüne 20,7, AfD 9,1, FDP 6,6, Linke 4,3.

Die Wahlanalyse am Tag danach zeigt: Es gibt Stimmbezirke, die weiterhin stark in der Hand der CDU sind. In Wesel ist dies Ginderich (40,6 Prozent), in Hamminkeln ist es das Vereinsheim Dingden-Berg (59,7 Prozent), in Schermbeck Üfte landet die CDU gar bei 61 Prozent. Auch gehen die Briefwahlbezirke durchgehend an die CDU. Die SPD hingegen kann kaum noch auf eine große Übermacht verweisen. Ratswahlbezirke holt sie nur im Weseler Innenstadtbereich. Auffällig ist ferner, dass die Grünen in Wesel sehr starke Stimmbezirke haben. In der Kita „Die Sonnenburg“ Lackhausen sind es sogar 34 Prozent.

Ludger Hovest, Fraktionschef der SPD im Weseler Rat und Stadtverbandsvorsitzender, spricht von einem „Desaster“ seiner Partei beim Wahlergebnis. Mit Blick auf die nächste Kommunalwahl zeigt er sich froh, dass sie nicht parallel mit einer anderen Wahl stattfindet. Er glaubt, dass die Wähler hier ganz klar differenzieren und ausschließlich die Arbeit in der Stadt Wesel bewerten würden. Und er sagt: „Es gibt keinen Grund, die Arbeit mit der CDU im Rat nicht fortzusetzen.“

In der Partei CDU scheint mancher anderer Meinung zu sein. Das ehemalige CDU-Ratsmitglied Ulrich Richartz aus Bislich, immer noch in engem Kontakt zur CDU-Fraktionsspitze, meldete sich am Montag mit einer schriftlichen Wahlanalyse und einer deftigen Attacke gegen den SPD-Fraktionschef Hovest. Richartz verwies darauf, dass die SPD in nur noch sieben Wahlbezirken vorne liege, meist sehr knapp, die CDU immerhin noch in 16. Die SPD Wesel habe kommunalpolitisch falsche Themen im Europawahlkampf aufgegriffen – ein ICE-Halt in Wesel sei „unsinnig“, eine Wassersportanlage am Auesee eine „Uralt-Idee“. Solche Themen hätten nicht gezogen. Verantwortlich sei Ludger Hovest. Die SPD solle sich fragen, ob sie mit Hovest noch auf einem guten Weg ist. Gemeinsam mit einer „amtsmüden“ Bürgermeisterin Ulrike Westkamp würde sich bei der Kommunalwahl ein Desaster wiederholen, glaubt Richartz. Zwei Wahlbezirke wiederum hätten die Grünen gewonnen. „Das ermöglicht künftige schwarz-grüne Politik, auch wenn die Weseler Grünen leider noch nicht in der realitätsnahen Politikwelt der Grünen auf Bundesebene angekommen sind“, sagt Richartz. Seine Stimme hat CDU-intern noch immer Gewicht. Deshalb ist diese Stellungnahme nicht die eines Ex-Ratsherrn, sondern die eines politischen Ratgebers.

Offiziell äußert sich kein CDU-Ratsmitglied gegen den Koalitionspartner. Parteichef Sebastian Hense, selbst Mitglied im Kommunalparlament, ist auf die Entwicklung der Grünen gespannt. Einen gemeinsamen Bürgermeisterkandidaten mit den Grünen kann er sich derzeit nicht vorstellen. Eher richtet er seinen Fokus darauf, das Durchschnittsalter auch in der Fraktion zu senken, um auch junge Wähler zu erreichen. „Wir haben mit der Verjüngung angefangen, im Vorstand sind wir auf einem guten Weg. Das muss aber weitergehen“, sagt Hense. Eine Kommission im CDU-Vorstand sucht derzeit nach einem Bürgermeisterkandidaten für Wesel. Spätestens im Januar 2020 soll der Name öffentlich gemacht werden.