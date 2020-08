Kommunalwahl 2020 im Kreis Wesel : Wahldebatte der Landratskandidaten live

Kreis Wesel Die Landratskandidaten diskutieren in Moers: Initiativkreis Moers und Rheinische Post laden ein. Der Vertreter der AfD hat die vom Veranstalter Initiativkreis gesetzte Frist nicht eingehalten.

Am morgigen Dienstag, 18 August, stellen sich die Landratskandidatin und die -Kandidaten vor. Zum Rennen um den Chefsessel im Weseler Kreishaus treten Ingo Brohl (CDU), Peter Paic (SPD), Petra Schmidt-Niersmann (Grüne), Sascha H. Wagner (Linke), Timo Schmitz (FDP) und Renatus Rieger (AfD) an. Auf das Podium eingeladen wurden – mit der Bitte um rechtzeitige Rückmeldung – alle von den Wahlausschüssen offiziell bestätigten Kandidaten. Fristgerecht zugesagt haben alle oben Genannten – bis auf Renatus Rieger von der AfD.

Haben Sie Fragen an die Landratskandidaten? Dann schreiben Sie uns (am besten) eine Mail mit den Themen, die Ihnen unter den Nägeln brennen. Die Antworten liefern die Landratskandidaten bei der Podiumsdiskussion. Schicken Sie Ihre Mail mit den Fragen an redaktion.moers@rheinische-post.de. Die Fragen, die aus Zeitgründen während der Veranstaltung nicht gestellt werden können, werden von den Kandidaten anschließend schriftlich beantwortet.

Moderatoren der Debatte sind Julia Hagenacker, Leiterin der RP-Redaktion Moers, und Sebastian Peters, Regionalleiter der RP für die Kreise Wesel und Duisburg und Redaktionsleiter der RP-Lokalredaktion Wesel. Guido Lohmann vom Initiativkreis Moers wird die Kandidaten in einer Fragenrunde persönlich vorstellen. In Zeiten der Corona-Pandemie ist es schwieriger, ein Bild von den Kandidaten zu gewinnen. Mit dem besonderen Format einer Talkrunde, die auch im Internet übertragen wird, soll es möglich werden, ein genaueres Bild von den Landratskandidaten zu erhalten.

Im Vorfeld der Veranstaltung hat der Bunte Stammtisch Moers Kritik daran geäußert, dass mit Renatus Rieger auch ein AfD-Vertreter eingeladen wurde. Eine Diskussion, die im demokratischen Spektrum stattfinden soll, könne nicht mit Vertretern der AfD, und insbesondere nicht mit dem Landratskandidaten der AfD Kreis Wesel, geführt werden. Der Stammtisch appellierte deshalb an alle übrigen Kandidaten, die Teilnahme an der Talk-Runde abzusagen. SPD-Bürgermeisterkandidat und Landtagsabgeordneter Ibrahim Yetim sieht das anders. „Zu solch einer Veranstaltung, die von der unabhängigen Presse mit organisiert wird, müssen einfach alle Kandidaten, die zur Wahl stehen, eingeladen werden“, sagt er. „Aufgabe der Vertreter der demokratischen Parteien ist es, in solch öffentlichen Diskussionen zu zeigen, was es bedeutet, wenn AfD-Leute da sind, und dem etwas entgegen zu setzen.“ Ähnlich sieht das auch Ingo Brohl, Landratskandidat der Christdemokraten: „Zum demokratischen Wettstreit gehört es nun einmal dazu, diejenigen, die außerhalb dieses Wettstreits punkten wollen, zu stellen und inhaltlich wie argumentativ zu entlarven.“