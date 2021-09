Bundestagswahl 2021 : Mit 29 Jahren schon ein erfahrener Wahlkämpfer

Sidney Lewandowski trat mit 19 Jahren in die Partei Die Linke ein. 2020 war er Bürgermeisterkandidat in Kamp-Lintfort. Foto: Norbert Prümen

Kreis Wesel Sidney Lewandowski aus Kamp-Lintfort tritt mal wieder für die Linken an – diemal für ein Bundestagsmanadat im Wahlkreis Wesel I. Er umfasst die Städte und Gemeinden Alpen, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Voerde, Wesel und Xanten.

Landtagswahl 2017, Bürgermeisterwahl 2020, Bundestagswahl 2021: Wenn Die Linke im Kreis Wesel ruft, steht Sidney Lewandowski (29) aus Kamp-Lintfort als Kandidat und Wahlkämpfer für seine Partei bereit. 2011 trat der gelernte Zerspanungsmechaniker, der in einem Unternehmen in Alpen beschäftigt ist, mit 19 Jahren in die Partei ein. Bei den Kommunalwahlen 2014 zog er erstmals für die Linken in den Rat der Stadt Kamp-Lintfort ein und wurde jüngster Fraktionsvorsitzender in NRW. Auch unter den Bundestagskandidaten im Wahlkreis Wesel I, die sich am 26. September zur Wahl stellen, gehört Lewandowski zu den jüngsten.

„Man hat mich nie spüren lassen, dass ich zu jung wäre. Ich verstehe mich als Alternative zu den anderen Kandidaten“, sagt der gebürtige Duisburger, der im Alter von sechs Jahren mit seiner Familie nach Kamp-Lintfort zog. Es habe ihm irgendwann nicht mehr gereicht, nur immer mit der Familie am Mittagstisch über Politik zu diskutieren, erklärt er sein Engagement. „Ich wollte mitgestalten, mich engagieren und den Bürgern politische Entscheidungen vermitteln.“ Der Weg zur Partei der Linken führte auch über seinen Opa. „Er fand Gregor Gysi gut. Aber auch mir gefiel das Programm. Die Linke setzt sich für alle, besonders für die sozial schwachen ein.“ Im Kreis Wesel sieht er den ÖPNV und den Wohnungsbau vernachlässigt. „Das ergab auch eine Umfrage unserer Kreistagsfraktion“, sagt der Politiker aus Kamp-Lintfort, der seine Partei auch als sachkundiger Bürger im Kreistag vertritt. Besonders in Ballungsräumen wie Wesel, Dinslaken und Kamp-Lintfort fehle bezahlbarer und vernünftiger Wohnraum. Und damit meint er nicht nur den Mangel an sozial gefördertem Wohnraum, sondern auch an frei finanziertem. Das erfuhr der 29-Jährige am eigenen Leib, als er innerhalb Kamp-Lintforts umzog. „Ich habe sehr lange nach einer geeigneten Wohnung suchen müssen. Und das, obwohl ich als Facharbeiter tätig bin und ein geregeltes Einkommen habe“, sagt er. Kritik übt Lewandowski auch am öffentlichen Nahverkehr im Kreis Wesel. Mit dem Bus von Kamp-Lintfort aus in die Kreisstadt zu fahren, sei heute eine „halbe Weltreise“, sehr umständlich und kompliziert.

Er wolle sich dafür stark machen, sagt der Bundestagskandidat, dass der ÖPNV besser ausgestattet werde. „Wenn wir die Menschen bewegen wollen, Bus und Bahn zu benutzen, dann müssen wir davon wegkommen, dass der ÖPNV den Kreis Wesel nichts kosten darf. Was wir für Straßen und Parkplätze ausgeben, können wir auch in den Nahverkehr investieren. Da muss eine Trendwende her“, sagt der Politiker. Hier sieht Lewandowski den Bund gefordert, der die finanziellen Mittel dafür freimachen müsse. Oppositionsarbeit ist dem 29-Jährigen nicht fremd. Der Stadtrat in Kamp-Lintfort ist durch die absolute Mehrheit der SPD geprägt: „Da lernt man für seine Themen zu kämpfen und Alternativen aufzuzeigen.

Ein „Ja, dann eben nicht“, betont der 29-Jährige als Seitenhieb auf andere Fraktionen in Kamp-Lintfort, sei für ihn keine Option. So sei es seiner Fraktion gelungen, dass der Stadtrat zumindest eine kommunale Verpflichtungserklärung für mehr Klimaschutz unterzeichnet habe. „Das Thema haben wir in die politische Diskussion getragen“, betont Sidney Lewandowski, der in seiner Freizeit gerne fotografiert und Städtereisen unternimmt. Sein nächstes Ziel heißt jetzt Berlin, wenngleich er weiß, dass seine Chancen, als Abgeordneter in den Bundestag einzuziehen, gering sind – besonders ohne Listenplatz. Lewandowski: „Aber schön wäre es schon.“