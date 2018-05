Schermbeck: Voshövel eröffnet neue Bar

Schermbeck Zwei Neuerungen wurden am Sonntag im Landhotel Voshövel in Weselerwaldvorgestellt - außerdem gab es Ehrungen.

In dem Bemühen, den Gästen des Landhotels Voshövel einen angenehmen Aufenthalt zu bescheren, gehen der Inhaberfamilie Klump die Ideen nicht aus. Mit demselben Elan, mit dem Werner und Carmen Klump seit der Übernahme des Betriebes von Ernst und Hannelore Klump im Jahre 1981 im Schermbecker Ortsteil Weselerwald dreieinhalb Jahrzehnte lang den Ausbau des 1872 gegründeten Gastronomiebetriebes zu einem Vier-Sterne-Hotel bewerkstelligten, stehen jetzt die beiden Kinder Christopher und Katharina in sechster Generation als Ideenproduzenten im Geschirr.

Beim Rundgang durch das so genannte "Hotel 2000" wurden in der ersten Etage zehn extravagante Zimmer gezeigt. "Jedes Zimmer hat ein unterschiedliches Thema und Farbkonzept. Entstanden sind mutige, kreative Wohnräume mit viel Seele, true Characters halt", sagt Katharina Klump. Jedes Zimmer führt also in eine andere Welt. So ergibt sich eine breite Spannweite vom Safari-Look über Woodstock und Space Invader und Sylt bis hin zum Himalaya, der Red Romance und dem Machu Picchu. Der Gedanke hinter dem Konzept ist, mit den unterschiedlichen Bezügen den Gast auf eine "Traumreise" in verschiedene Welten zu entführen.