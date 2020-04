Politik in Wesel : SPD-Vorschlag: Wahlstände erst ab 1. September 2020

Politik in Wesel

Ludger Hovest, Parteichef und Fraktionschef der SPD in Wesel. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel Wie geht die Politik mit der Corona-Krise im Wahlkampf um? Der Fraktionschef der SPD in Wesel fordert nun einen Konsens aller Parteien. In seinem Schreiben findet sich auch ein versteckter Hinweis auf die CDU.

Für ausgedehnte Kommunalwahlkämpfe hätte der Bürger in der Corona-Zeit kein Verständnis, argumentiert Hovest. Auch hätten nicht alle Parteien derzeit ausreichend Zeit, ihre politische Ausrichtung zu bekunden. Wesel solle deshalb einen anderen Weg beschreiten, schlägt Hovest vor. Öffentliche Wahlwerbung durch Wahlstände solle es nur vom 1. September bis 12. September geben. Die eigentliche Kommunalwahl wird nach bisheriger Planung am 13. September stattfinden.

Der Wahlkampf, so merkt Hovest an, werde nicht aus Steuergeldern bestritten, sondern dafür kämen Parteien, Ratsmitglieder und sachkundige Bürger auf. Da öffentliche Wahlwerbeveranstaltungen nach aktuellem Stand nicht stattfinden dürften, solle sich die Politik auf kleinere Maßnahmen wie Flyer, persönliche Anschreiben oder Zeitungsinserate beschränken. Durch den weitgehenden Verzicht auf Wahlaktionen würden Kosten eingespart. Jede Partei solle deshalb auf ein gesondertes Konto bei der Niederrheinischen Sparkasse einzahlen. Diese Gelder sollten nachher sinnvoll verwendet werden – für Soziales, Kultur, Sport, Tierheim.

Studierende bekommen staatliche Notkredite in Corona-Krise

Wegen Wegfall von Nebenjobs : Studierende bekommen staatliche Notkredite in Corona-Krise

Keine zentralen Plakatwände in Wegberg

Stadtrat lehnt SPD-Antrag ab : Keine zentralen Plakatwände in Wegberg

Einer der ersten Punkte des Hovest-Antrags lautet: „Die Parteien beachten die Neutralität der Stadt Wesel und werden an städtischen Liegenschaften wie Schulen, Kitas, Sportplätzen, Niederrheinhalle usw. nicht plakatieren.“ Hovest nennt einen Grund für diesen Satz nicht. Vorausgegangen war aber eine Aktion der CDU, die in Wesel den Spruch „Kauf vor Ort“ plakatiert hatte. Mit der Niederrheinhalle, wo die Stadt Verpächter ist, hatte die CDU dabei irrtümlich auch ein Plakat an einer städtischen Liegenschaft aufgehängt. Nach Darstellung der CDU veranlasste Ludger Hovest nachher, dass das Plakat abgehängt werden muss.