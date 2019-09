Schermbeck : Vorfreude auf das Oktoberfest

Schermbeck Bis zu 1400 Gäste werden zum Oktoberfest in Schermbeck erwartet. Karten sind ab sofort erhältlich. Die Maß Bier kostet weniger als beim Vorbild in München.

Nach der großen Resonanz auf die ersten neun Oktoberfeste, an denen jeweils mehr als 1100 Besucher teilnahmen, beschert die Kiliangilde Schermbeck von 1602 der Bevölkerung mit Unterstützung durch die Volksbank Schermbeck am 21. September ab 20 Uhr die zehnte Auflage ihres Oktoberfestes.

Im Kern wird sich nichts gegenüber den vergangenen Jahren ändern, wie bei der Vorstellung des Programms deutlich wurde. Der Festablauf und das ganze Arrangement hätten sich bewährt, waren sich der Kilian-Präsident Rainer Gardemann und der Volksbank-Vorstand Rainer Schwarz einig. Für die Bewirtung sorgt das Zeltverleihteam um Josef Balster mit typisch bayerischen und ruhrpöttlerischen Spezialitäten. Haxen, Weißwurst und Currywurst gibt es ebenso wie vegetarische Gerichte und das ganz normale Programm mit Steaks, Pommes und Grillwurst. Auch in diesem Jahr wird wieder Benediktiner-Bier ausgeschenkt. Ein großes Maß Bier kostet zehn Euro, ein halbes Maß fünf Euro. Das ist viel preiswerter als auf den Münchener Wies’n, wo zur selben Zeit zum 186. Male gefeiert wird.

Das Festzelt wird auf dem Schützenplatz am Rathaus stehen. Der Eintritt kostet unverändert zwölf Euro und liegt damit auch deutlich unter dem Münchener Eintrittspreis. Karten sind im Vorverkauf erhältlich, und zwar ab Donnerstag (5.) in der Volksbank Schermbeck, im Geschäft Heizung Sanitär Beck im Gewerbegebiet Heetwinkel und im Schermbecker Reisebüro in der Mittelstraße 19. Auswärtige Gäste können Karten ab sofort auch online bestellen, und zwar auf der Internet-Seite www.kilian-schuetzengilde.de/ticketshop. Besitzer der Mauritiuskarten brauchen keinen Eintritt zu bezahlen.