Schermbeck : Vor 75 Jahren – Gahlens Frauenfeuerwehr

Das Foto zeigt die Frauenfeuerwehr im Jahre 1944. Vordere Reihe (v.l.): Wilhelmine Fogut (geb. Braick), Friedel Pape (geb.Winck), Wanda Neumann (geb. Neumann), Sophie Nagel (Geb. Hemmert), Ilse Vengels (geb. Nuyken). Mittlere Reihe (v.l.): Magda Strauch (geb. Benninghoven), Liselotte Heiken (geb. Kühn), Christine Eifert (geb. Mettler), Gertrude Hülser (geb. Hüser), Erna Beckmann (geb. Nuyken), Wilhelmine Overbeck (geb. Brinkmann), Elisabeth Peuler (geb. Welbers), Elisabeth Flade (geb. Beck). Hintere Reihe (v.l.) Frieda Schult (geb. Neerfeld), Emma Vogelsmeyer (geb. Benninghoff), Elisabeth Dickmann (geb. Loosen), Änne Lichtenberg, Hilde Stelter (geb. Busch), Margarethe Kröning (geb. Großblotekamp). Foto: Repro: Helmut Scheffler

Gahlen Im Zweiten Weltkrieg fehlte es an männlichen Feuerwehrleuten. Viele waren im Krieg. Ein seltenes Foto zeigt eine Truppe von Gahlener Frauen, die als Feuerwehr tätig waren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Helmut Scheffler

Kriege reißen Wunden. Dort, wo es seit einem Menschenalter keinen Krieg mehr gab, geht das Gespür für die Kriegsfolgen leicht verloren. Nur selten wird gezeigt, inwieweit der Krieg auch das Leben der Menschen in der Heimat verändert hat. Ein 75 Jahre altes Foto aus Schermbeck belegt, dass auch Frauen und Jugendliche von 1939 bis 1945 indirekt in das Kriegsgeschehen einbezogen wurden.

Da die meisten Mitglieder der Gahlener Feuerwehr während des Zweiten Weltkrieges Kriegsdienste leisten mussten, war Brandmeister Gustav Lichtenberg froh, dass Frauen und Jugendliche einsprangen. Wenn die Sirene auf der Villa an der Kirchhellener Straße heulte, dann eilten auch HJ-Wehrleute mit zur Brandstelle, um die Frauen zu unterstützen, die unter Leitung von Wanda Neumann das Feuer bekämpften. Es ging militärisch zu, wusste Helmut Rademacher in den 1980er-Jahren in der Rückschau auf den zackigen Exerzierdienst zu berichten, den der HJ-Feuerwehrführer Willi Benninghoven in aller Strenge auf dem Platz vor dem alten Spritzenhaus leitete. Zweimal wöchentlich wurde geprobt. Gerätepflege wurde 1944 noch kleingeschrieben. Schließlich hatte man ja nur eine Tragkraftspritze im Spritzenhaus. Wenn die Sirene auf der alten Villa an der Kirchhellener Straße ihr gellendes Signal durchs Lippetal erschallen ließ, dann mussten auch die zehn bis zwölf HJ-Wehrleute mit zur Brandstelle, um die weibliche Wehr zu unterstützen, die unter Leitung von Wanda Neumann ihre an der Front kämpfenden Wehrkameraden vertrat.

Es gab in den Jahren 1944/45 kaum eine Nacht, in der nicht irgendein Haus brannte. Eine Wasserleitung gab es nicht. So musste das Wasser häufig mit Jauchefässern aus den Bächen, dem Kanal oder den beiden Löschteichen in Östrich und am Bühnenberg in Besten geholt werden. Auf der Fahrt zum Einsatzort wurde die Tragkraftspritze an den Lieferwagen des Kohlenhändlers Heinrich Lichtenberg gehängt. Die Wehrleute saßen auf dem Anhänger oder fuhren mit dem Rad so schnell wie möglich hinterher.

Ein ausrangierter Opel Super 6, an dessen gelblicher Tarnfarbe man feststellen konnte, dass er während des Afrikafeldzuges die Wüste durchkreuzt hatte, erleichterte im letzten Kriegshalbjahr die Einsätze. Bei der Brandbekämpfung des Wohnhauses der Familien Janssen an der Lippefähre wäre die helle Farbe der Wehr beinahe zum Verhängnis geworden, gab das gelbe Fahrzeug für die US-amerikanischen und englischen Tiefflieger doch eine weithin sichtbare Zielscheibe ab.

Einige HJ-Wehrleute waren nicht dabei, als die Front der Alliierten nahte. Ernst Kühn, Friedhelm Vengels, Paul Beckmann, Fritz Busch, Theo Dawidowski, Bernhard Hemmert und Günther Tübergen wurden zu Beginn des Jahres 1945 ins Wehrertüchtigungslager nach Kettwig einberufen, wo sie auf einen Einsatz als Flakhelfer vorbereitet wurden. In ihrem Heimatort kämpfte unterdessen eine Handvoll junger Burschen an der Seite tapferer Frauen gegen die Flammen. Im März 1945 fuhren sie den letzten Einsatz zu einem Wohnhaus an der Kirchstraße gegenüber der evangelischen Kirche. Dann wurde die Wehr von der vorrückenden Front in die Flucht getrieben. Es blieb nicht einmal die Zeit, Anhänger und Schläuche mitzunehmen. Der Frontübergang bedeutete das vorübergehende Ende der Gahlener Feuerwehr.